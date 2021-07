Temptation Island, Tommaso spiazza Valentina: «Devi assolutamente vedere, non si può aspettare»

Un vero e proprio colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di stasera, infatti, la 40enne bionda sarà convocata nel pinnettu. Un’anticipazione che spiazza il pubblico del reality di Canale 5, abituato a vedere Tommaso come un uomo geloso e ossessionato dalla propria partner. Nello spot d’anteprima per la prossima puntata, infatti, Filippo Bisciglia si reca da Valentina. «Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare», la frase rivolta alla donna.

La coppia è la più seguita e che ha attratto più curiosità perché tra i due c’è un’importante differenza d’età, lui 21 anni e lei 40. «Tu sei solo mia, devi guardare solo me… Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare», le parole a Valentina da parte di Tommaso prima della separazione.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che una coppia sia stata squalificata dopo soli due giorni dall’inizio del programma: «I protagonisti eliminati – scrive Blasting News – potrebbero essere Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. L’eccessiva gelosia del 21enne lo avrebbe portato a infrangere il regolamento… sul web si mormora che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma non solo, il fidanzato geloso avrebbe tentato di raggiungere il villaggio delle ragazze fidanzate».

Il viaggio nei sentimenti nel resort in Sardegna è iniziato soltanto mercoledì sera, ma qualcuno potrebbe già essere vicino al capolinea. Secondo gli spoiler, una coppia avrebbe ricevuto una qualifica, sarebbero perfino volate sedie e il ragazzo avrebbe cercato di raggiungere il resort delle fidanzate. Secondo molti si tratterebbe proprio di Tommaso e Valentina. Ma non è finita qui, perché sui social si vocifera che nella prossima puntata si vedrà il ragazzo appartato con una tentatrice di notte, sotto una coperta: ma come, proprio lui che non vuole vedere la fidanzata neanche in bichini? Non resta che attendere la prossima puntata per capire come andrà a finire questa storia.