Tenta la fuga da Caivano, 28enne beccato con 120 grammi di cocaina

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Lo hanno notato a Caivano e lo hanno seguito fino alla sua abitazione di San Tammaro. I carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per droga un 28enne incensurato. I militari erano impegnati nei controlli antidroga a Caivano quando hanno notato il 28enne. Lo hanno seguito per poi perquisirlo. L’uomo è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e di altri 100 grammi della stessa sostanza per un peso complessivo di 121 grammi. Sequestrate anche alcune dosi di crack, hashish e marijuana. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio