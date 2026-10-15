Tentano di portare hashish e smartphone nel carcere di Poggioreale, bloccato il drone

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Consegna di droga e cellulare sventata al carcere di Poggioreale dove la Polizia Penitenziaria è riuscita a bloccare un drone di ultima generazione che poi è riuscito a dileguarsi. Lo rende noto l’Uspp con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio. Gli agenti del servizio anti drone hanno recuperato 300 grammi di hashish e uno smartphone di ultima generazione. “Il ripetersi di simili tentativi – commentano i due sindacalisti – evidenzia la necessità di mantenere alta la vigilanza e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto per tutelare la sicurezza degli istituti e della collettività“.

“L’episodio in questione conferma oltre ogni ragionevole dubbio che è in atto una guerra tecnologica sui cieli delle carceri, con la criminalità organizzata impegnata a utilizzare strumenti sempre più all’ avanguardia per tentare di eludere i sistemi di sicurezza degli istituti penali“. Per Moretti e Auricchio è ormai inderogabile e urgente: “Il potenziamento dei sistemi di controllo perimetrali, l’impiego di adeguati strumenti hi-tech e il rafforzamento della pianta organica“. I due sindacalisti ricordano che nel carcere di Poggioreale ci sono 2300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 1600 unità e, soprattutto, un deficit di organico di 200 unità.

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