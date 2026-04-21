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Terribile incidente in moto a Melito, centauro si schianta su più auto: rischia la vita

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terribile incidente in moto a Melito, centauro si schianta su più auto: rischia la vita
Terribile incidente in moto a Melito, centauro si schianta su più auto: rischia la vita
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Un giovane motociclista, 20 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Melito, nella centralissima via Roma. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti all’altezza del civico 37 dopo la segnalazione dello scontro.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane in sella alla moto ha tamponato un’automobile, venendo poi sbalzato contro altri veicoli parcheggiati lungo la strada. Il motociclista è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano.

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Le sue condizioni sono gravi: è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Picchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d’urgenza in ospedale

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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