Terribile incidente in moto a Melito, centauro si schianta su più auto: rischia la vita

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Un giovane motociclista, 20 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Melito, nella centralissima via Roma. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti all’altezza del civico 37 dopo la segnalazione dello scontro.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane in sella alla moto ha tamponato un’automobile, venendo poi sbalzato contro altri veicoli parcheggiati lungo la strada. Il motociclista è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano.

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Le sue condizioni sono gravi: è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.