HomeCronacaPicchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d'urgenza in ospedale
CronacaCronaca locale

Picchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d’urgenza in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Picchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d'urgenza in ospedale
Picchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d'urgenza in ospedale
PUBBLICITÀ

Un 28enne della Papua Nuova Guinea è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. E’ stato trovato in via San Marco a Marano, incosciente, con diversi traumi verosimilmente riconducibili ad un’aggressione.

Il giovane, dopo un primo soccorso, è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

PUBBLICITÀ

Indagini in corso dei Carabinieri della sezione operativa di Marano.

Rapina da 7 mln di euro in banca a Grumo Nevano, sconto di pena per due imputati

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ