Picchiato e lasciato in strada a Marano, giovane trasportato d’urgenza in ospedale

Un 28enne della Papua Nuova Guinea è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. E’ stato trovato in via San Marco a Marano, incosciente, con diversi traumi verosimilmente riconducibili ad un’aggressione.
Il giovane, dopo un primo soccorso, è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata e in pericolo di vita.
Indagini in corso dei Carabinieri della sezione operativa di Marano.
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