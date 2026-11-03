Terribile lutto ad Aversa, è morta a 34 anni la pediatra Valentina Verde

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Lutto ad Aversa e all’ospedale Moscati per la prematura scomparsa di Valentina Verde, giovane pediatra morta a soli 34 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e il personale sanitario del nosocomio normanno, dove la dottoressa lavorava. Le cause del decesso non sono state rese note. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 16:30, presso la Parrocchia Santuario San Giuseppe Operaio di Aversa. Valentina lascia il padre Nicola, la madre Maria Patrizia, la sorella Alessandra e tutti i familiari. Al termine della celebrazione religiosa, la salma sarà trasferita presso il cimitero cittadino.

Tra i messaggi di cordoglio, particolarmente toccanti le parole dell’amico Fra Simone Pietro Schiavone, che ha voluto ricordarla con un lungo pensiero: “Hai investito tempo ed energie nel tuo lavoro – la medicina ospedaliera era la tua viscerale passione – che hai vissuto con spirito di servizio, con quel sorriso che ti ha contraddistinto, la positività che si nascondeva dietro ad una singolare ironia con la quale davi il giusto valore alle cose e alle situazione per le quali c’era sempre una risoluzione. Te ne sei andata nel silenzio della tua stanza, senza disturbare, in sordina cosa, che non ti apparteneva vista la tua vulcanica personalità, mentre ciascuno aveva il pensiero puntato verso i propri cari defunti perché nemmeno ad essi – data la tua (dis)umana discrezione – volevi anteporti. E loro, al cui mondo adesso appartieni, te ne sono grati e riconoscenti. Vale, esile creatura dal volto ceruleo, dallo sguardo puro e dal cuore profondo, questo mondo non ti apparteneva eppure l’hai vissuto meglio di qualsiasi altro/a, donandoti e realizzando in un tempo troppo breve per noi ciò per cui normalmente si investe un’intera vita”.

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