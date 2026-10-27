Terrore a Marano, tenta di portare via un bambino di 5 anni fuori scuola: denunciato

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Momenti di paura a Marano, dove un uomo avrebbe tentato di portare via un bambino di 5 anni poco dopo il suo rientro da scuola. La madre, accortasi di quanto stava accadendo, è intervenuta riuscendo a farlo allontanare. Il presunto responsabile, un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri.

L’episodio si è verificato ieri, intorno alle 12:30, davanti all’abitazione della famiglia. Il piccolo era appena sceso dallo scuolabus quando l’uomo lo avrebbe avvicinato, afferrandolo per un braccio e tentando di trascinarlo con sé. «Vieni con me, ti vuole un signore», avrebbe detto al bambino.

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Il grido del bambino e l’intervento della madre

La madre, affacciata al balcone per accogliere i figli, ha notato la scena e, sentendo il bambino gridare, si è precipitata fuori. Le sue urla hanno spinto l’uomo ad allontanarsi rapidamente.

Il bambino, seppur spaventato, è rimasto illeso. Dopo averlo riportato in casa, la donna ha allertato il 112 e si è recata alla Stazione dei Carabinieri di Marano per formalizzare la denuncia.

Identificato e denunciato un 45enne

I militari hanno avviato gli accertamenti sulla base della descrizione fornita dalla madre e delle informazioni raccolte nella zona, riuscendo a identificare e rintracciare un 45enne residente in zona e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. La vicenda resta al vaglio degli inquirenti, chiamati a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e le eventuali responsabilità.