Omicidio nella notte a Napoli, uomo ucciso a coltellate: ipotesi rapina finita male

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Un uomo è stato trovato senza vita, ucciso a coltellate, nella zona dei Decumani, nel centro storico di Napoli. L’omicidio è avvenuto nella notte, nell’area dell’Anticaglia, e la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella che la vittima possa essere stata sorpresa mentre stava per commettere un furto o una rapina. Accanto al corpo, infatti, gli agenti hanno rinvenuto uno scooter con la targa camuffata. L’uomo indossava guanti in lattice e nelle vicinanze è stato trovato anche un passamontagna, elementi che potrebbero essere collegati a un possibile tentativo di azione criminale. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando sul posto sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della polizia e un’ambulanza del 118. Per la vittima, raggiunta da numerose coltellate, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, impegnata a ricostruire quanto accaduto e a individuare il responsabile o i responsabili dell’omicidio. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire la dinamica dell’aggressione.