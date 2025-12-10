PUBBLICITÀ
Torna a Napoli il giocattolo sospeso, dona un sorriso ai bimbi bisognosi

Fino al 6 gennaio è possibile acquistare un giocattolo ‘sospeso’ da donare ai bambini della città: è l’iniziativa di solidarietà che il Comune di Napoli promuove anche quest’anno per regalare un sorriso alle famiglie in condizioni di disagio economico. L’elenco dei punti vendita aderenti è su www.comune.napoli.it/giocattolo-sospeso-2025

Cittadini e cittadine potranno acquistare, presso i negozi aderenti, uno o più giocattoli da lasciare “in sospeso” per bambini e bambine in difficoltà.

I giocattoli raccolti saranno distribuiti, attraverso la rete delle associazioni e del volontariato, alle famiglie in condizioni di disagio economico, per regalare un sorriso in occasione delle festività natalizie.

