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Torna dall’ex moglie nonostante il divieto e si sdraia sul letto, arrestato a Casoria

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Torna dall'ex moglie nonostante il divieto e si sdraia sul letto, arrestato a Casoria
Torna dall'ex moglie nonostante il divieto e si sdraia sul letto, arrestato a Casoria
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Quando la moglie è tornata a casa, ha trovato l’ex marito sul letto. Era sdraiato comodamente e si era introdotto nell’appartamento senza autorizzazione. Il giudice gli aveva notificato la mattina stessa l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna, vittima di vessazioni e maltrattamenti.

La donna ha allertato il 112 e chiesto aiuto. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria e della sezione radiomobile di Casoria l’hanno arrestato per aver violato le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

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E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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