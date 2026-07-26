Fuggono per 7 km sullo scooter da Fuorigrotta a Pozzuoli, beccati due minorenni

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Un 15enne e un 16enne in sella ad uno scooter 350cc, senza casco, assicurazione e patente. I carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli li hanno incrociati in piazzale Tecchio, a Napoli.

Hanno imposto loro l’alt ma il giovane alla guida ha dato gas ed è fuggito. Tallonandoli per oltre 20 minuti, i militari sono riusciti a bloccare i due minori in via Gerolomini, a Pozzuoli.

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Un inseguimento di quasi 7 chilometri terminato quando i fuggitivi hanno imboccato una strada senza uscita. Denunciati per fuga pericolosa, sono stati affidati ai genitori e sono tornati nelle loro abitazioni di Ponticelli. Sequestrato il motociclo.