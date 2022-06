Torre Annunziata. È morta Vittoria, la bimba scomparsa in spiaggia e trovata in mare

Alle 14 circa i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti presso il lido risorgimento a via lungomare Marconi. Poco prima era stata denunciata la scomparsa di Vittoria Scarpa (5 anni) che si trovava in compagnia di sua mamma e della sorellina più piccola. La bimba è stata soccorsa in mare dal personale della Capitaneria di porto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare. Era viva ma in condizioni critiche. La piccola è poi deceduta alle successive 16:30. Indagini affidate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all’Arma dei Carabinieri.