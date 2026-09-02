Tragedia al Vomero, donna crolla a terra e muore davanti ai passanti

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Tragedia nel cuore del Vomero, a Napoli, dove un’anziana di 82 anni è morta dopo essere caduta in piazza degli Artisti. L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 13. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe caduta improvvisamente, battendo violentemente la testa sul marciapiede. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Lo riporta Il Mattino.

La centrale operativa del 118 ha ricevuto la richiesta di intervento alle ore 13. Sul posto è giunta, dopo 11 minuti, un’ambulanza della postazione Corso Europa, supportata successivamente da un’auto medicalizzata. La donna era in arresto cardiaco e gli operatori hanno praticato tutte le manovre di rianimazione necessarie, compreso il massaggio cardiaco e la somministrazione di adrenalina. Nonostante i tentativi di salvarla, l’82enne è deceduta.

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Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. La salma è stata successivamente affidata ai familiari.