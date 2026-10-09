Tragedia sfiorata a Fuorigrotta per motivi di viabilità, giovane accoltellato alla testa

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Una lite per motivi di viabilità ha rischiato di finire in tragedia a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un giovane di 28 anni è stato accoltellato alla nuca. L’episodio si è verificato all’alba di oggi, venerdì 9 ottobre, in via Mario Gigante.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6 del mattino il 28enne stava percorrendo la strada a bordo della propria auto quando avrebbe avuto una discussione con tre persone per motivi legati alla circolazione stradale. La lite sarebbe poi degenerata in una colluttazione, durante la quale il giovane è stato ferito alla nuca con un’arma da taglio.

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Dopo l’aggressione sono stati allertati i soccorsi. Il 28enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo, che si trova proprio nel quartiere di Fuorigrotta. Fortunatamente, la ferita riportata si è rivelata lieve e le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Dopo le cure e le medicazioni necessarie, il giovane è stato dimesso.

In ospedale sono intervenuti gli agenti del commissariato Bagnoli della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto della vittima per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. I poliziotti si sono poi recati in via Mario Gigante per effettuare i rilievi e verificare la dinamica dell’aggressione.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto e individuare il responsabile del ferimento. Gli investigatori dovranno ricostruire le fasi della lite e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.