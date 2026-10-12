Tragedia sfiorata a Napoli, auto urta scooter in corsa e non si ferma a prestare soccorso

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Tragedia sfiorata nella notte dello scorso 27 settembre lungo via Tasso, dove un’automobile ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno lo scooter condotto da una ragazza che stava rientrando a casa. Nel filmato registrato dalle telecamere di zona si vede chiaramente la vettura invadere la carreggiata contraria e colpire la parte posteriore del ciclomotore in marcia: la conducente è rovinata a terra, riportando fortunatamente ferite non gravi. Il criminale della strada non si è neanche fermato a prestare i dovuti soccorsi, proseguendo la sua corsa. La giovane ha subito allertato la Polizia, che sta lavorando per rintracciare il veicolo del delinquente analizzando le immagini disponibili.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e Gianni Caselli, consigliere della Municipalità I per Europa Verde, hanno dichiarato: “Ci troviamo di fronte all’ennesimo criminale della strada che ha rischiato di spezzare una vita per poi fuggire vigliaccamente senza prestare soccorso. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a individuarlo nel più breve tempo possibile e che non resti impunito. Chiediamo da tempo che la sicurezza sulle strade delle nostre città sia garantita con ogni strumento utile a proteggere la vita di automobilisti, motociclisti e pedoni. È ormai del tutto evidente che il nuovo Codice della Strada approvato dal Governo si sta rivelando del tutto inefficace e incapace di prevenire le stragi stradali e fermare i criminali nei centri urbani. Anzi, la nuova normativa ha persino ridotto la possibilità di intervenire concretamente nei centri urbani, limitando l’uso e l’efficacia degli strumenti di controllo dove servirebbero invece interventi strutturali, presidi e controlli rigorosi”.

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