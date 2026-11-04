Omicidio di Corrado Finale a Marano, killer condannato a 17 anni di reclusione

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Confermata la sentenza di primo grado per Aurelio Taglialatela, l’autore dell’omicidio di Corrado Finale avvenuto a Marano il 15 settembre 2024. E’ stato riconosciuto l’omicidio volontario, oltre che il tentato omicidio di Umberto Galdiero: c’è stata solo una piccola riduzione di pena, da 17 anni e 4 mesi a 17 anni e 1 mese, essendo stata riqualificata una delle accuse da incendio consumato a incendio tentato.

“Resta il fatto che Corrado non c’è più, ma almeno sotto il profilo della giustizia siamo soddisfatti”, le parole dell’avvocato difensore.

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“Nei limiti di quel che si può siamo contenti. Purtroppo Corrado, un ragazzo di soli 20 anni, non tornerà più, ma è giusto dare concretezza alla pena ed è giusto che la persona che ha provocato tutto questo sconti per intero la sua pena in carcere, senza avere alcuno sconto. Siamo rimasti molto soddisfatti dall Corte d’Appello che ha accolto le nostre richieste confermando la sentenza di primo grado. Andremo avanti affinché i processi siano sempre giusti e le pene certe”, sono le parole dei familiari di Corrado.