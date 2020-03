Un terribile dramma domestico è avvenuto ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, dove una donna di 43 anni è stata trovata nel bagno priva di vita. Sul posto, come riportato dal sito de Il Mattino, tempestivo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Eboli per ricostruire l’espisodio. Per ora quella dell’incidente domestico sarebbe la pista più battuta.

La donna sarebbe scivolata nella vasca da bagno ed ha battuto violentemente la testa morendo subito dopo.