Trapianto fallito al Monaldi, il cuore sarà dato ad uno dei bimbi in lista d’urgenza

Il cuore pediatrico resosi disponibile nella serata di ieri sarà espiantato dal donatore entro la notte e destinato a un altro piccolo paziente. L’organo, infatti, non potrà essere trapiantato al bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, poiché le sue condizioni cliniche sono state ritenute non compatibili con l’intervento.

A chiarirlo all’ANSA è stato Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e componente del comitato di esperti che si è riunito oggi per valutare il caso del piccolo Domenico. Secondo quanto riferito, il cuore verrà assegnato a uno degli altri due bambini compatibili attualmente inseriti in lista d’attesa urgente per il trapianto.

