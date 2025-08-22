Turisti di Napoli intossicati sul lido a Formia, c’è l’indagine della Procura

PUBBLICITÀ

In dieci si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, chi in ambulanza, chi con mezzi propri. Tutti aveva nausea, dolore addominale e conati.

Turisti provenienti da Napoli, che avevano deciso di passare in un lido del litorale e che, giunta l’ora di pranzo avevano ordinato la stessa pietanza a base di tonno come hanno riferito ai sanitari.

Controlli dei Nas nella cucina a Formia

Sul posto oltre agli operatori del 118 anche i carabinieri che hanno operato i primi controlli sulla struttura coadiuvati dal locale reparto dei Nas e dagli esperti dell’Asl di Latina che hanno campionato gli alimenti presenti nella cucina dello stabilimento. Alcuni di questi sono stati distrutti. La struttura non è sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti da parte dei militari dell’arma.

Si attende l’esito delle analisi effettuate dall’Asl di Latina sugli alimenti campionati e sugli stessi pazienti i quali sono stati dimessi nella mattinata ieri. Indaga la procura di Cassino che ha aperto un fascicolo d’indagine.