Uccide la moglie e fugge con i figli, Salvatore Ocone fermato a Campobasso: morto uno dei ragazzi

Di Nicola Avolio
E’ stato fermato a Campobasso nel tardo pomeriggio di oggi Salvatore Ocone, l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, a Paupisi, in provincia di Benevento.

Nella sua automobile c’erano anche i figli minorenni: il ragazzo di 16 anni sarebbe morto mentre la ragazza di 15 sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. L’automobile di Ocone è stata individuata da un elicottero dei carabinieri, che ha inviato la segnalazione alle pattuglie in strada.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato questa mattina nell’abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. La donna uccisa a quanto pare a colpi di pietra.

Il marito, Salvatore Ocone, al momento si era reso irreperibile. Sul luogo i carabinieri che hanno già avviato le ricerche dell’uomo. Potrebbe essere stata colpita mentre era a letto. È quanto trapela dagli investigatori, che sono ancora alla ricerca dell’uomo e che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze dei vicini di casa.

Sarà trasferita all’ospedale di Benevento la salma di Elisa Polcino. Lo ha disposto il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò, che sta coordinando le indagini dei carabinieri sul femminicidio e le ricerche del marito della donna, Salvatore Ocone.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

