Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e scappa con i figli

Elisa Polcino è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio della 49enne sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa. L’uomo al momento è in fuga.

La donna potrebbe essere stata colpita mentre era a letto. È quanto trapela dagli investigatori, che sono ancora alla ricerca del marito e che stanno cercando di ricostruire il delitto attraverso le testimonianze dei vicini di casa. Ocone sarebbe scappato con i figli.

Il corpo di Elisa Polcino ritrovata dalla suocera

Al momento è in fuga, inoltre, ad essere irreperibili sono anche i due figli della coppia che dovrebbero avere 15 e 16 anni. Non si sa se i ragazzi sono con il padre o altrove. E’ stata la suocera a trovare il corpo senza vita di Elisa.

Abita nella stessa villetta dei coniugi e dopo aver sentito dei rumori sospetti è andata a controllare. Poi ha chiesto aiuto ad un vicino che ha chiamato i carabinieri. Potrebbe essere stata colpita mentre era a letto Elisa Polcino. Gli investigatori, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le testimonianze dei vicini di casa.