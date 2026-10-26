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Un arsenale da guerra in grado di perforare le blindature dei furgoni portavalori e pronto all’uso per finanziare le casse della criminalità organizzata. Gli agenti della Polizia di Stato di Foggia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, nei confronti di Gino Ferro, 57enne di San Marco in Lamis, già in carcere per il duplice omicidio di Apricena con l’accusa di aver fatto parte del commando armato.

Un arsenale da guerra per assalti ai portavalori, arrestato sodale del clan

L’operazione si inserisce in un’articolata attività investigativa avviata nel 2024 dalla Mobile foggiana, coordinata dalla Dda barese. Al centro delle indagini c’è la nota consorteria mafiosa Lombardi-La Torre-Ricucci (clan Romito), gruppo storicamente legato agli assalti armati contro i trasporti valori, egemone nel quadrante tra Apricena, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, con sede logistica a Manfredonia e Mattinata.

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L’arresto rappresenta la conclusione del filone d’inchiesta che aveva già registrato un importante rilevante nell’ottobre dello scorso anno, quando le forze dell’ordine arrestarono un primo soggetto per detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 57enne avrebbe agito in concorso con quest’ultimo, concordando con terzi l’approvvigionamento del materiale bellico e curandone il successivo trasporto e stoccaggio presso le pertinenze di un immobile a San Severo.

I dettagli del sequestro

Nel corso delle operazioni, gli investigatori hanno recuperato unkit d’assalto: 1 fucile d’assalto Kalashnikov AK-47 (matricola 8410271), qualificato come arma da guerra; 2 caricatori per AK-47 (privi di cartucce), sovrapposti in direzione opposta e fissati con nastro adesivo per consentire il cambio rapido durante un eventuale scontro a fuoco; 196 munizioni da guerra calibro 7.62 per AK-47; 1 fucile semiautomatico Beretta calibro 12 (matricola B42037E), classificato come arma comune da sparo alterata; 1 giubbotto antiproiettile completo di piastre balistiche; 10 munizioni calibro 12 e 1 munizione calibro 20.

Gli accertamenti tecnici condotti dagli esperti balistici hanno confermato la piena funzionalità delle armi sequestrate, evidenziando la loro capacità di penetrare le blindature dei veicoli commerciali.

Tali risultanze supportano la tesi della Dda: l’arsenale era destinato all’esecuzione di rapine ad alto impatto con cui recuperare ingenti flussi di denaro per il sostentamento del clan Lombardi-La Torre-Ricucci, la cui matrice mafiosa è già stata sancita da una sentenza irrevocabile della Corte d’Assise d’Appello di Bari.

Al 57enne vengono contestati i reati di ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e munizionamento, aggravati dall’articolo 416-bis.1 “per aver agito con l’obiettivo di agevolare una struttura mafiosa”. Nei prossimi giorni l’uomo comparirà dinanzi al gip per l’interrogatorio di garanzia.