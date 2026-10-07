Aggredisce in strada l’ex e il compagno, 57enne arrestato a Chiaiano

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne, con precedenti di polizia, per tentato omicidio, lesioni aggravate, minacce, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare il via Raffaelli, hanno udito delle urla provenire da corso Chiaiano. Pochi istanti dopo, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo ed una donna, che hanno raccontato di essere stati appena aggrediti dall’ex compagno della donna.

Nello specifico, l’uomo ha riferito che, poco prima, mentre si trovava in corso Chiaiano, era stato avvicinato dal 57enne, che lo aveva prima aggredito fisicamente, come già avvenuto in precedenti occasioni, per poi tentare di investirlo con la sua auto. Pochi istanti dopo, è sopraggiunto anche il 57enne che ha proseguito nella sua condotta violenta, minacciando di morte la coppia, finché non è stato bloccato dagli operatori non senza difficoltà.

PUBBLICITÀ