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Usava cardellini vivi come esche per altri uccelli, arrestato bracconiere nel Sannio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Usava cardellini vivi come esche per altri uccelli, arrestato bracconiere nel Sannio
Usava cardellini vivi come esche per altri uccelli, arrestato bracconiere nel Sannio
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Utilizzava cardellini vivi come esche per attrarne altri nelle sue reti. I carabinieri forestali della Soarda, insieme al Nucleo carabinieri Cites di Napoli e al Nucleo carabinieri forestale di San Giorgio del Sannio, hanno arrestato, in provincia di Benevento, in flagranza un uomo di 66 anni per furto venatorio aggravato e maltrattamento di animali.

Per attirare gli esemplari liberi nelle reti a scatto, l’uomo impiegava cinque cardellini costretti al ruolo di ‘zimbelli’, ossia usati come vere e proprie esche viventi, costretti a dimenarsi nell’erba per attrarre con il loro richiamo i loro simili. Due cardellini erano invece rinchiusi in piccole gabbie sospese tra i rami, mentre un richiamo acustico elettromagnetico amplificava l’inganno.

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Complessivamente sono stati recuperati otto esemplari di cui alcuni sono stati trasferiti presso il Centro di recupero animali selvatici (Cras) di Napoli, dove sono ora sottoposti a cure mirate prima di poter sperare di tornare a volare.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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