Vendevano olio extravergine contraffatto, sequestro da 18 tonnellate a Salerno

Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, unitamente ai Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno e a personale del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel contesto del monitoraggio dei flussi di import/export di olio
d’oliva, promosso dalla “Cabina di Regia” istituita dal Ministero dell’Agricoltura, della
Sovranità Alimentare e delle Foreste, presso il locale Porto commerciale, sottoponevano a
sequestro probatorio un container contenente 18.100 kg di olio di oliva del valore di circa
80mila euro denunciando il titolare di una ditta olearia abruzzese per frode in commercio,
vendita di prodotti industriali con segni mendaci, e falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico mediante induzione in errore del Pubblico Ufficiale, alla Procura della
Repubblica che convalidava il sequestro.

Le indagini avviate con la richiesta di attivazione del “profilo di rischio” del carico di olio,
commercializzato all’estero in Canada, consentivano di accertare, anche tramite analisi di
laboratorio, che il prodotto, etichettato e fatturato fraudolentemente come olio “extravergine” di oliva era in realtà olio di oliva “vergine”. Le confezioni recavano inoltre l’origine UE dell’olio, in realtà ottenuto da miscele di prodotto di origine UE ed Extra-UE e, pertanto, veniva contestata una sanzione amministrativa di
4.000 euro.

