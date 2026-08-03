Vergogna a Pozzuoli, sciacallo in azione dopo il terremoto: arrestato 55enne

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Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei, con numerose famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, la Questura di Napoli ha rafforzato i servizi di controllo nelle zone più colpite per prevenire furti e atti di sciacallaggio nelle case evacuate.

Proprio nell’ambito di questo dispositivo straordinario, nella serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti a Pozzuoli, dove hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto all’incrocio tra via Campana e via Alfonso Artiaco. Alla vista della volante, il 55enne ha cercato di allontanarsi senza attirare l’attenzione, ma è stato immediatamente fermato per un controllo.

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Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Le giustificazioni fornite agli agenti non hanno evitato l’arresto: il 55enne è stato nuovamente ammanettato con l’accusa di evasione e, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, sarà processato con rito direttissimo.

L’episodio rappresenta il primo risultato operativo del piano straordinario predisposto dalla Questura dopo l’emergenza sismica. L’obiettivo è garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree evacuate, scoraggiando eventuali tentativi di sciacallaggio e assicurando maggiore tutela ai cittadini costretti ad abbandonare temporaneamente le proprie case.