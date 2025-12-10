Vermiglio le ferite del mondo, alla chiesa di San Rocco a Giugliano la mostra di Laura Niola

PUBBLICITÀ

Le piaghe del mondo, la povertà umana e diﬀusa, il sangue versato nei teatri di guerra.

𝑽𝒆𝒓𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒍𝒆 𝒇𝒆𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 è il titolo della mostra, in site specific, che l’artista 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐨𝐥𝐚 inaugura sabato 13 dicembre alle ore 18:30, nella chiesta di San Rocco, nel centro storico della città, di Giugliano, di recente restaurata.

La mostra, curata da 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 storico e critico d’arte, trae ispirazione dal significato spirituale del luogo, a partire dalla storia del Santo Rocco, la cui immagine nella chiesa venne dipinta nel lontano ‘1600.

Tre i temi che strutturano la scrittura espositiva 𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨, il calvario del dolore, le ferite e le pietre al posto del pane come cura, la croce color vermiglio, che frequente si ritrova sul petto del santo Rocco, la cui iconografia nella storia millenaria della chiesa lo identifica fra i santi più onorati dall’umanità.

Un lavoro espositivo complesso, che vede 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐨𝐥𝐚 dialogare con l’architettura sacra del luogo, con la realizzazione di opere inedite che rimandano alla vita del santo e al dolore nel mondo d’oggi. Il rapporto fra l’umano è il divino, è da decenni al centro della ricerca di Niola, che frequente si interroga sul senso delle cose, sul rapporto fra l’uomo e la natura, scavando al fondo delle sue radici.

Il carattere di fede e di storia del luogo, suggerisce inoltre all’artista anche il canovaccio di una performance in programma sabato 9 gennaio 2026,ore 18:30 all’interno della chiesa.

Al vernissage di sabato, 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐨𝐥𝐚 dialogherà con 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞, su questa sua presenza fra gli spazi e la storia della sua città natale. A porgere i saluti istituzionali il Sindaco della Città di Giugliano di Napoli 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐃𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨, l’assessore alla cultura 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐞𝐩𝐞, il consigliere 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨.

L’evento gode del patrocinio istituzionale della Città di Giugliano (NA) e della Napoli città metropolitana, nel ricco programma degli eventi di Natale 2025.