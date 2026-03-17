Volantini in giro per Pozzuoli: “Mia moglie mi ha tradito col mister di nostro figlio”

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A Pozzuoli una vicenda privata è finita sotto gli occhi di tutti, trasformandosi in un caso di dominio pubblico. Protagonista un uomo di 38 anni che, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, ha deciso di renderlo noto distribuendo volantini per le strade e nei negozi della città. A rendere nota la vicenda, pubblicando la foto del volantino, è Cronaca Flegrea.

Al centro della storia un triangolo amoroso: lui, la moglie e l’allenatore di calcio del figlio. Sul volantino, diffuso in diverse zone, comparivano nome e cognome della donna e del presunto amante, indicato come “il mister dei bambini”, accompagnati da accuse pesanti: “Sono depravati e scopavano nonostante il mister allenasse il figlio. Vergognatevi per il male fatto”.

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Il volantinaggio si è concentrato in particolare nell’area di via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dell’ospedale, dove l’uomo ha distribuito i fogli ai clienti dei negozi e agli automobilisti in sosta. Secondo il suo racconto, la relazione sarebbe nata proprio nei luoghi frequentati dal figlio, tra campetti e spogliatoi della scuola calcio, dove la donna lo accompagnava quotidianamente.

Non si è trattato solo di volantini: l’uomo ha anche dato voce pubblicamente alla sua rabbia. “Ma voi avete capito che mia moglie mi ha tradito con l’allenatore di calcio di mio figlio? – ha raccontato l’uomo gridando ad alta voce all’interno di un minimarket – Lei lo portava a giocare al calcetto e nel frattempo aveva anche una storia con quell’uomo, tutto alle mie spalle e mentre io andavo a lavorare per portare i soldi a casa. Per la vergogna adesso non sta uscendo più”.

A chi gli ha fatto notare i possibili risvolti legali della sua azione, legati alla diffusione di dati personali, ha replicato senza esitazioni: “Non mi interessa. Sono disposto anche ad essere denunciato, ma la gente deve sapere quello che hanno fatto”.