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Il tribunale di Torre Annunziata ha disposto l’arresto di tre persone, un uomo e due donne, gravemente indiziati di aver concorso in tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi da sparo in luogo pubblico. Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito delle attività d’indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica in merito a un episodio che si è verificato il 9 settembre in un distributore di carburanti a Castellammare di Stabia.

Voleva rubare 880 euro al benzinaio

Gli indagati avrebbero operato come basisti e fiancheggiatori di tre rapinatori che, agendo con i volti travisati e impugnando un fucile e due pistole, avrebbero aggredito in piena notte l’addetto all’area di rifornimento di carburante, puntandogli le pistole alla testa e colpendolo al capo con il calcio del fucile, causandogli lesioni personali, con l’obiettivo di rubare gli 880 euro di incasso giornaliero e l’auto del benzinaio, non riuscendoci.

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Le investigazioni, immediatamente attivate, si sono avvalse di verbalizzazioni di denunce e sommarie informazioni, acquisizioni e analisi di registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, presenti nella zona interessata dall’evento e lungo le vie di accesso e di fuga, e di comparazioni fisiognomiche ed individuazioni fotografiche. Dal complesso materiale probatorio raccolto sono emersi, con elevata probabilità, la dinamica dei fatti e il coinvolgimento degli attuali indagati.

I figli dei rapinatori in auto

In particolare, dalle attività d’indagine è emerso che gli attuali indagati avrebbero effettuato il sopralluogo preventivo finalizzato alla commissione della rapina, utilizzando delle auto, all’interno delle quali si trovavano anche quattro bambini, rispettivamente di 12, 9, 5 e 2 anni, figli dei componenti del gruppo criminale, che non avrebbero esitato a portarli con loro, esponendoli ai rischi connessi alla commissione di una rapina a mano armata.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, le misure cautelari eseguite sono suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame ed i loro destinatari non possono essere ritenuti colpevoli fino alla sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.