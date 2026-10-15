Vuole sfuggire ai carabinieri a bordo del Beverly, si schianta a Secondigliano

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Stanotte a Secondigliano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per fuga pericolosa il 22enne Davide Amato. La gazzella intima l’Alt al ragazzo che sta percorrendo corso Secondigliano in sella a un piaggio Beverly. Il ragazzo non si ferma e inizia l’inseguimento che dura circa 3 chilometri.

I militari perdono di vista il centauro per qualche minuto ma alla fine, percorrendo via dello Stelvio, notano un incidente stradale. Il 22enne si era andata a scontrare con un’altra auto. Amato sta bene e ora si trova nell’ospedale Cardarelli. Quando sarà dimesso verrà trasferito in tribunale per il processo. Il mezzo è stato sequestrato, inoltre Amato non aveva mai conseguito a patente.

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