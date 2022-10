Wanda Nara fotografata a letto con il rapper: “Ha un cuore grande”

Wanda Nara e L-Gante sono apparsi insieme in un videoclip di una canzone del rapper. Entrambi sono stati fotografati a letto sul backstage della nuova canzone El ultimo romantico . L’ex showgirl, intervistata da Revista Caras insieme al rapper 22enne ha ammesso: “Sono innamorata. “È una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”. Anche L-Gante ha detto di ricambiare la manager 36enne. Icardi, intanto, starebbe facendo di tutto per riconquistare la ex moglie.

Lei però sembra non volerne sapere e anzi, quando pochi giorni fa un giornale argentino ha titolato “Wanda Nara perdona Icardi” il commento non è tardato ad arrivare sotto il link su Twitter: “Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato”. Poco dopo è arrivata anche la replica dell’ex marito Icardi: “Separato come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo”.

Spunta anche un’altra frase del calciatore: “La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile”, ha detto dopo l’uscita delle prime foto di Wanda e L-Gante scattate a letto. Intanto Nara è tornato a Istanbul, dove Icardi gioca con il Galatasaray, ma dalle sue stories non c’è traccia di Mauro.