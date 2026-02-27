WhatsApp Web down, impossibile accedere alle chat

PUBBLICITÀ

Da questa mattina migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’utilizzo di WhatsApp Web, la versione per browser della popolare piattaforma di messaggistica. Secondo le prime testimonianze, il servizio risulta irraggiungibile o presenta problemi di connessione dopo la scansione del QR code. In altri casi, la pagina si carica ma le chat non vengono sincronizzate, impedendo di inviare e ricevere messaggi dal computer.

Le segnalazioni si sono rapidamente moltiplicate sui social, dove molti utenti hanno parlato di un possibile disservizio su larga scala. Al momento non è ancora chiaro se il problema sia circoscritto ad alcune aree geografiche o se si tratti di un malfunzionamento globale. L’azienda non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del down né sui tempi di ripristino. Nel frattempo, l’app per smartphone sembra continuare a funzionare regolarmente, consentendo agli utenti di restare in contatto attraverso il dispositivo mobile.

PUBBLICITÀ