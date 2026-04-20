Wild Roller da record: 13 podi ai Regionali di Somma Vesuviana, ora testa ai Nazionali

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Un risultato straordinario per una realtà giovanissima che continua a sorprendere. L’associazione Wild Roller, guidata dal presidente Fausto Selvaggio e nata da meno di un anno, ha conquistato un totale di 13 podi ai Campionati regionali campani disputati ieri a Somma Vesuviana, confermandosi come una delle realtà più promettenti del panorama regionale.

Un bilancio eccezionale per la squadra: 8 primi posti, 4 secondi e 1 terzo, numeri che rappresentano un vero e proprio record e che rendono la Wild Roller la prima associazione campana a ottenere un risultato così rilevante in un’unica competizione.

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I risultati nel dettaglio

Le prestazioni degli atleti hanno coperto diverse categorie e specialità, dimostrando una crescita tecnica e agonistica importante.

Nel Roller Cross, spiccano i successi di:

Lorenzo Adiletto, primo nei Giovanissimi M

Francesca Abate, seconda nei Ragazzi F

Francesco Selvaggio, terzo nei Ragazzi M

Giorgia Pascotto, seconda negli Allievi F

Elisabetta Moscarella, prima nei Seniores F

Nel settore High Jump, ancora risultati di rilievo:

Maura Colaizzo, seconda nei Seniores F

Francesca Abate, prima negli Allievi F

Nel Free Jump, la squadra ha continuato a dominare con:

Lorenzo Adiletto, primo nei Giovanissimi M

Nina Novelli, terza negli Esordienti F

Matteo Cozzolino, primo negli Esordienti M

Francesca Abate, primo posto nei Ragazzi F

Giorgia Pascotto, primo posto negli Allievi F

Un bottino che testimonia la versatilità e la preparazione degli atleti, capaci di imporsi in più discipline con continuità e qualità.

Uno sguardo al futuro

Archiviata la competizione regionale, l’attenzione è già rivolta ai prossimi impegni. La Wild Roller è infatti al lavoro in vista dei Campionati nazionali, con l’obiettivo di confermare e possibilmente migliorare quanto mostrato a livello regionale.

Nel frattempo, l’associazione ha già annunciato un nuovo appuntamento: il 14 giugno, quando si terrà un torneo organizzato direttamente dal club, che rappresenterà un’importante occasione di crescita e confronto per atleti e appassionati.

Per una realtà così recente, questi risultati hanno il sapore di un’impresa sportiva e potrebbero rappresentare solo l’inizio di un percorso ancora più ambizioso.