A tavola dopo il furto, ladri svaligiano l’appartamento poi mangiano il panettone

Ripuliscono l’appartamento, poi si concedono persino uno spuntino prima di fuggire: panettone e caramelle lasciati sul tavolo come beffa finale. È accaduto domenica sera in un condominio di via Europa, a Nocera Superiore, dove i residenti sono scesi in strada per il timore che i ladri si fossero nascosti all’interno di uno dei garage. Un’altra notte di paura tra Nocera e Cava, ancora una volta nel mirino della stessa banda che avrebbe messo a segno almeno due colpi nel giro di poche ore. Lo riporta Il Mattino.

L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando dai gruppi di controllo di vicinato è partito l’Sos. Secondo le prime segnalazioni, i malviventi si trovavano in un palazzo di via Europa, dove avrebbero svaligiato un appartamento al secondo piano. Portati via soldi e gioielli, prima della fuga i ladri si sarebbero persino fermati a consumare un panettone e alcune caramelle trovate in casa.

Non solo. La stessa banda avrebbe tentato un secondo colpo nello stesso stabile, per poi spostarsi verso i garage. A quel punto i residenti, insospettiti dai movimenti, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per accedere ad alcuni locali chiusi, ma nonostante l’arrivo dei carabinieri i ladri sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce.

La segnalazione a Cava

Poco dopo, un nuovo allarme è scattato a Cava de’ Tirreni, nella frazione di San Giuseppe al Pennino. Qui i residenti hanno segnalato un altro furto in appartamento: i proprietari avevano lasciato la casa incustodita per alcune ore e, al rientro, hanno trovato l’abitazione messa a soqquadro. Anche in questo caso sono stati portati via oggetti preziosi e denaro. In un palazzo vicino sarebbe stato tentato un ulteriore colpo, poi fallito: i ladri sarebbero fuggiti calandosi dal balcone. Alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di una Mercedes grigia.