Abusi e minacce al disabile ad Afragola, parte il processo per i 3 imputati

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Inizia oggi, davanti al Tribunale di Napoli Nord, il processo a carico di tre imputati accusati di violenze sessuali e atti persecutori ai danni di Domenico C. Il giovane con disabilità intellettiva costretto a subire gli abusi tra il luglio e l’agosto 2025 nel bagno di un negozio che si trova ad Afragola.

“Si tratta di una vicenda – dice l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia della vittima – che, per la natura delle accuse contestate, impone una riflessione profonda sulla tutela delle persone più fragili. Secondo l’imputazione, il giovane sarebbe stato vittima, per mesi, di umiliazioni, aggressioni e minacce, fino ad arrivare ad atti di violenza sessuale. Condotte che, se accertate in giudizio, delineerebbero uno scenario di particolare crudeltà, aggravato dalla vulnerabilità della persona offesa“.

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“Il procedimento entra oggi nella fase dibattimentale – continua Pisani – durante la quale dovranno essere accertate le responsabilità individuali degli imputati, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. L’obiettivo della parte offesa è che venga fatta piena luce su ogni episodio contestato e che la sofferenza denunciata da Domenico trovi ascolto e giustizia. La disabilità non può mai diventare un motivo per trasformare una persona in un bersaglio: la dignità e la protezione delle persone vulnerabili devono essere una priorità assoluta“, conclude il legale della famiglia.

Del caso si sta occupando anche l’associazione ‘La Battaglia di Andrea’, che da anni si batte per la tutela delle persone diversamente abili: “Siamo certi che la giustizia farà il suo corso”, ha detto Asia Maraucci, presidente dell’associazione.