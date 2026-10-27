Ancora un incidente su Corso Vittorio Emanuele, è il terzo in 10 giorni nello stesso punto

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Ancora un’auto ribaltata in corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’Istituto Serra. L’incidente si è verificato intorno alle 9 di oggi, martedì 27 ottobre, coinvolgendo anche uno scooter, che ha riportato danni insieme alla vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118. Si tratta del terzo episodio simile registrato nel giro di pochi giorni nello stesso tratto di strada, in corrispondenza della medesima curva. Una situazione che torna ad alimentare la preoccupazione dei residenti, da tempo impegnati a chiedere interventi per limitare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza lungo corso Vittorio Emanuele.