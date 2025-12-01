PUBBLICITÀ
Abusi edilizi, revocata la licenza al ristorante “Da Paolino” a Capri

Di Gianluca Spina
Negli anni Sessanta ha iniziato a trasformarsi in una delle mete estive più amate da celebrità internazionali: attori come Michael Douglas e Tom Cruise, fuoriclasse dello sport come Michael Jordan e Magic Johnson, icone della musica come Elton John e persino membri della famiglia Agnelli. È il celebre ristorante “Da Paolino” di Capri, famoso per i suoi tavoli immersi tra i limoni e per la rinomata “stanza dei dolci”. Nelle ultime ore, però, il locale è finito al centro di un caso che ha fatto scalpore: il Comune dell’isola ha revocato la sua licenza commerciale.

La decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Falco arriva dopo la scoperta di alcuni abusi edilizi all’interno dell’attività. Ad agosto, tecnici comunali e Guardia di Finanza avevano effettuato una serie di verifiche, dalle quali sarebbero emerse ben 19 irregolarità. A settembre il Comune aveva quindi emesso tre ordinanze di demolizione delle strutture considerate abusive, da eseguire entro tre mesi.

Nel frattempo, però, è stata comunicata anche la revoca della licenza. Una misura che, di fatto, non avrà conseguenze immediate sull’operatività del ristorante, attualmente chiuso per la pausa invernale e con riapertura prevista per la primavera-estate 2026. La famiglia proprietaria, come riportato dalla stampa locale, sta valutando di tutelarsi nelle sedi opportune, anche attraverso un possibile ricorso al TAR della Campania.

