Abusi sul 12enne a Casalnuovo, processo immediato per il commerciante

PUBBLICITÀ

Il gip di Nola (Napoli) Teresa Valentino ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Simone Rappucci e disposto il giudizio immediato per l’uomo di 47 anni, di Casalnuovo, accusato di avere abusato sessualmente di un ragazzino di 12 anni nel suo negozio. I fatti risalgono allo scorso 13 giugno: i genitori, difesi dall’avvocato Francesco Petruzzi, colsero il disagio del figlio che, da loro sollecitato, alla fine raccontò cosa gli era accaduto.

La denuncia della mamma del 12enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo aver carpito la fiducia del 12enne, con la scusa di fare una ricerca sul web, il 47enne lo ha violentato nel retrobottega del negozio. L’uomo alla fine decise di confessare tutto agli investigatori. La vittima ascoltata, su richiesta del pubblico ministero, in modalità protetta, venne ritenuta dalla psicologa dotata di una “piena capacità cognitiva” e, quindi, “pienamente attendibile”. Il 47enne dovrà presentarsi nel Tribunale di Nola alle 9 del prossimo primo dicembre.

PUBBLICITÀ