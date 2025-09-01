PUBBLICITÀ

Accordo tra cassiera del supermercato e cliente per ‘risparmiare’ sulla spesa. Le due donne sono state arrestate dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere.

“Accordo” tra cassiera e cliente per non pagare la spesa, scoperte e arrestate nel Casertano

I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato e arrestato due 39enni, una di Casapulla e l’altra di Curti, nel pomeriggio di sabato 30 agosto.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la prima, dipendente di un supermercato della città del Foro e in servizio come cassiera, avrebbe omesso di scontrinare numerosi prodotti alimentari acquistati dalla ‘complice’. In questo modo la cliente avrebbe portato via merce per un valore complessivo di 255,38 euro, senza corrispondere il dovuto.

Il tentativo, però, non è sfuggito ai controlli e le due donne sono state bloccate dai carabinieri. Dopo l’arresto, sono state condotte presso le rispettive abitazioni, dove si trovano ora agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.