“Accordo” tra cassiera e cliente per non pagare la spesa, scoperte e arrestate nel Casertano

Di Nicola Avolio
Accordo tra cassiera del supermercato e cliente per ‘risparmiare’ sulla spesa. Le due donne sono state arrestate dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere.

I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato e arrestato due 39enni, una di Casapulla e l’altra di Curti, nel pomeriggio di sabato 30 agosto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la prima, dipendente di un supermercato della città del Foro e in servizio come cassiera, avrebbe omesso di scontrinare numerosi prodotti alimentari acquistati dalla ‘complice’. In questo modo la cliente avrebbe portato via merce per un valore complessivo di 255,38 euro, senza corrispondere il dovuto.

Il tentativo, però, non è sfuggito ai controlli e le due donne sono state bloccate dai carabinieri. Dopo l’arresto, sono state condotte presso le rispettive abitazioni, dove si trovano ora agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

