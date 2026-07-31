Terremoto ai Campi Flegrei, sale a 21 il numero dei feriti: due sono in codice rosso

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Si aggrava il bilancio del forte terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro tra Pozzuoli e l’area occidentale di Napoli. Secondo l’ultimo aggiornamento della Protezione Civile, i feriti sono saliti a 21, mentre due persone sono ricoverate in codice rosso.

Per far fronte all’emergenza è stata attivata l’area di accoglienza del Palatrincone di Pozzuoli, dove sono stati allestiti 185 posti letto destinati ad ospitare i cittadini che, per motivi di sicurezza o a causa dei danni riportati dalle abitazioni, non possono rientrare nelle proprie case.

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L’Unità di Crisi della Protezione Civile e la Sala Situazione Italia del Dipartimento nazionale continuano a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un collegamento continuo con le strutture operative impegnate sul territorio.

Il sisma, il più intenso registrato negli ultimi decenni nell’area interessata dal bradisismo, ha provocato crolli di calcinacci, frane, danni a edifici e interruzioni dei trasporti, costringendo migliaia di persone a trascorrere la notte fuori dalle proprie abitazioni. Le verifiche sulla stabilità degli edifici e il monitoraggio del territorio proseguono senza sosta.