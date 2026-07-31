Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7: è la scossa più forte di sempre nell’area

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Una tremenda scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa a Napoli e provincia. Avvertita forte e chiara in tutto l’hinterland, ha causato, stando alle primissime testimonianze, problemi anche alle linee del telefono ed elettrica.

L’epicentro pare essere, verosimilmente, ai Campi Flegrei. Attesa per la magnitudo, si temono danni.

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L’AGGIORNAMENTO

E’ di 4.7 la magnitudo dell’ultimo evento sismico registrato a Napoli alle 19:46 di questa sera, venerdì 31 luglio. L’epicentro, stimato a 2.6 km di profondità, è collocato ai Campi Flegrei: si tratta della scossa più forte degli ultimi 40 anni di crisi bradisismica nella zona: il precedente valore più alto registrato ammonta a 4.6 di magnitudo, il 30 giugno 2025.

Circolazione ferroviaria sospesa

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvertita alle 19.65 nell’area dei Campi Flegrei, è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura.

Lo stop interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea.

Attivata l’area di accoglienza in via Terracina

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata alle ore 19:46 con epicentro nell’area dei Campi Flegrei, il Sindaco di Napoli sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Protezione Civile Comunale e Nazionale.

Tra i principali danni infrastrutturali rilevati si segnala un crollo parziale di un traliccio dell’alta tensione situato nella zona di Agnano, fondamentale per la rete di alimentazione elettrica della città.

I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per gestire l’emergenza e hanno già provveduto a controalimentare gran parte delle utenze coinvolte attraverso la rete secondaria delle proprie cabine, garantendo un primo ripristino con esito positivo per una vasta area del territorio cittadino.

Restano tuttavia criticità localizzate. In particolare, sono giunte al centro operativo segnalazioni relative a perdite di energia elettrica ancora in corso nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro sul posto per ripristinare la piena funzionalità della rete nel minor tempo possibile.

Attivata l’area di accoglienza di via Terracina, nessuna richiesta di soccorso a Napoli città al momento.

Quattro feriti lievi

Si registrano quattro feriti lievi a causa della scossa, la più forte da quando il bradisismo è tornato farsi vivo nell’area flegrea: hanno riportato ferite giudicate da codice giallo, e le loro condizioni di salute non preoccupano.

Un uomo a Marano si è gettato dal balcone di casa, situato al primo piano: anche lui, per fortuna, ferito in maniera lieve.