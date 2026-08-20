Addio alle targhe polacche, l’Rc auto italiana sarà obbligatoria anche per le auto straniere

Potrebbero cambiare le condizioni per chi circola in Italia con un’auto immatricolata in Polonia. Nel testo base della riforma del Codice della strada è infatti prevista una nuova disciplina per le assicurazioni dei veicoli con targa estera, una misura che potrebbe avere effetti anche sul fenomeno particolarmente diffuso in Campania.
La proposta prevede che, dopo l’iscrizione del veicolo al REVE, la polizza assicurativa debba essere sottoscritta con una compagnia italiana oppure con un’impresa estera autorizzata a operare sul territorio nazionale.
La norma punta a ridurre il ricorso alle immatricolazioni estere come possibile sistema per contenere alcuni dei costi legati alla gestione di un’automobile in Italia, tra cui quelli assicurativi, particolarmente elevati in alcune aree del Paese.
Il provvedimento, tuttavia, non è ancora definitivo. Il testo è infatti sottoposto al confronto con le associazioni di settore, che potranno presentare osservazioni, proposte di modifica o integrazioni entro il prossimo 13 settembre.