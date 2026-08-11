“Salvini chiede alla Rai la mia sospensione”, l’annuncio di Ranucci

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“Il ministro Salvini chiede alla Rai la mia sospensione”. Lo scrive Sigfrido Ranucci su Facebook, riportando la notizia dell’ANSA sulle parole di Matteo Salvini, con il titolo: “Finché non c’è chiarezza meglio Report senza Ranucci”. Il giornalista sottolinea la rilevanza delle frasi del ministro scrivendo il suo messaggio tutto in maiuscolo.

Cosa ha detto Salvini. “Io penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti tra Ranucci e Lavitola io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda“.

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Così il vicepremier Salvini, che alle domande dei giornalisti se la trasmissione report debba continuare ma senza Ranucci Salvini ha risposto “si, ma non ce l’ho con lui. Ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa“.

Parla l’avvocato di Ranucci

“Sigfrido Ranucci è tre volte vittima, di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia (se i fatti verranno definitivamente accertati) e, in ultimo, con forse maggiore gravità di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico che con congetture e insinuazioni ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell’attentato“.

Lo afferma l’avvocato Roberto De Vita, legale di Ranucci. “Adesso attendiamo il giudizio anche nei confronti di quanti sono stati denunciati per diffamazione aggravata per aver contribuito consapevolmente alla violenta azione denigratoria della figura più rilevante del giornalismo di inchiesta in Italia, azione pericolosa per la democrazia come un attentato“, aggiunge il penalista.