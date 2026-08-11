Il caldo non terminerà ad agosto, arriva El Niño: temperature alte fino ad ottobre

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Nelle scorse ore l’Organizzazione Metereologica Mondiale ha diramato un annuncio sulla condizione climatica globale. Da quello che si evince, a farla da padrona in questo periodo dell’anno è El Niño, un evento climatico che fa tremare il mondo intero.

El Niño: le ripercussioni sull’Europa di tale fenomeno

Questo evento climatico naturale e periodico provoca il riscaldamento anomalo delle acquee superficiali dell’Oceano Pacifico Centrale e Orientale. Secondo quando affermato dall’ Wmo El Niño, iniziato lo scorso giugno sta intensificando la sua presa sul clima globale, arrivando a dominare il periodo da agosto ad ottobre 2026.

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Tra le principali conseguenze ci saranno maggiori probabilità di temperature superiori alla norma in gran parte del mondo e significativi cambiamenti nelle precipitazioni. Ad esserne maggiormente colpita sarà l’America Centro-Meridionale.

Ad oggi la cosa certa è che l’ondata di calore che sta contraddistinguendo l’Italia da Nord a Sud non è direttamente dipesa da El Niño. A tal proposito infatti Edoardo Ferrara di 3Bmeteo ha dichiarato: “La risalita e il potenziamento dell’anticiclone africano è strettamente legata alla disposizione della circolazione atmosferica a livello euro-atlantico che, dalle nostre parti, non è direttamente influenzata da El Niño, ma da una serie di altri fattori che al più interagiscono con esso”.

Secondo quanto affermato da Ferrara, avremmo potuto assistere a un’estate così calda anche senza la sua presenza. El Niño, tuttavia, contribuisce a rendere il mondo più caldo, incentivando un setup generale favorevole alle ondate di calore.

El Niño: l’allarme da parte delle Nazioni Unite

“El Niño non è solo alle porte: è già in casa e sta alzando la temperatura. E questo è solo l’antipasto. El Niño si sta intensificando, alimentando un pianeta già in fiamme tra cupole di calore roventi, incendi apocalittici e mari che registrano temperature record. I combustibili fossili stanno alimentando le fiamme di questa crisi: l’espansione deve cessare. Se non agiamo per proteggere le persone e affrontare la causa profonda della crisi, i pericoli diventeranno ancora più letali”. Questo l’allarme lanciato da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite.

I dati di Coldiretti

La confederazione agricola italiana, da una stima su mappe Copernicus ha dichiarato: “Oltre il 60% del territorio italiano è colpito da siccità. Essa colpisce tutte le filiere con le situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, ortaggi, uva, olive e frutta”. Occorrerebbe investire nella realizzazione di un piano nazionale degli invasi dotati di sistemi di pompaggio in grado di produrre energia elettrica.

“Oggi l’Italia riesce infatti a trattenere appena l’11% dell’acqua piovana, una quota insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi. I bacini, realizzati con materiali naturali e senza l’utilizzo di cemento, sarebbero destinati agli usi civili e agricoli”, spiega Coldiretti. Il piano prevede inoltre il recupero e la piena valorizzazione delle infrastrutture idriche già esistenti. Per affrontare in modo efficace l’emergenza climatica, però, è necessario adottare una strategia complessiva che includa anche la manutenzione dei corsi d’acqua e il potenziamento delle reti di distribuzione, così da garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche”.