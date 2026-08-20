Mercato Napoli, Allegri vuole Gabriel Jesus ma rischia di esplodere il caso Anguissa

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Uscite, uscite, uscite e poi, se ci saranno fondi e tempi, si procederà a mettere a segno il colpo dalla Premier. E’ il piano di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, avallato in toto da Massimiliano Allegri che attende notizie per quanto riguarda Benoit Badiashile. Per il difensore si sono, infatti, resi necessari ulteriori test medici prima di dare l’ok definitivo. Dubbi per quanto riguarda il futuro di Frank Anguissa che chiede sei milioni di euro per rinnovare di altri due anni il contratto con il Napoli. Adl non è disposto ad arrivare a tanto e così per il camerunense sono tornate a suonare le sirene del mercato con l’Atalanta di Giuntoli che ha chiesto informazioni e la Juventus che lavora a fari spente. Spalletti farebbe carte false per tornare a lavorare con Zambo ma è consapevole che De Laurentiis non rafforzerà mai la Vecchia Signora: pertanto l’unica possibilità riguarda un’ipotetica intesa per giugno 2027, quando l’ex Fulham si libererebbe a costo zero.

Sul fronte esuberi, salutato Cheddira (Frosinone), Manna dovrà occuparsi di Cajuste, Lindstrom, Folorunsho e Ngonge, oltre ad Obaretin, nuovamente bloccato in attesa di ufficializzare Badiashile.

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Per quanto riguarda il colpo dalla Premier, nonostante i sondaggi per Zirkzee e Jackson, il preferito continua ad essere Gabriel Jesus. Per Allegri il brasiliano sarebbe ideale non solo tecnicamente ma anche tatticamente per la sua capacità di giocare in tutte le posizioni d’attacco. L’ex City ha un’intesa di massima con il Napoli che prima di sedersi al tavolo con l’Arsenal dovrà cedere Noa Lang. In ribasso l’interesse del Galatasaray per l’olandese, mentre resta stabile quello dell’Ajax: occhio in Italia all’Atalanta che lo verrebbe, però, solo in prestito. Ancora in bilico il destino di Lorenzo Lucca (per il quale non esclude la permanenza o uno scambio con Fagioli della Fiorentina) e Pasquale Mazzocchi, che rischia di restare fuori lista.