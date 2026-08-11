Giorgia Meloni in vacanza a La Maddalena: lusso, SPA e la Presidential suite

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Giorgia Meloni ha scelto la Sardegna. La premier dopo anni di vacanze estive tra Puglia e Grecia, quest’anno ha optato per l’isola italiana, concedendosi qualche giorno di relax accompagnata dalla figlia Ginevra.

Meloni fa tappa a La Maddalena

Il weekend della Meloni è iniziato giovedì 6 agosto con un volo di linea da Roma ad Olbia. Da lì ha successivamente raggiunto Palau in macchina, per poi imbarcarsi sul traghetto diretto a La Maddalena.

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Per questa sua tappa estiva, il Presidente del Consiglio ha scelto e soggiornato presso la struttura alberghiera Grand Hotel Resort Ma&Ma. La struttura in questione a tal proposito ha celebrato l’illustre ospite con un post sui social accompagnato da una fotografia e con la dicitura: “Un’emozione, un privilegio, un ricordo che resterà nel cuore. Siamo profondamente orgogliosi che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni abbia scelto il Grand Hotel Resort Ma&Ma per il suo soggiorno nella nostra splendida isola. Grazie, Presidente, per noi è stato un onore accoglierla e condividere la magia di questo arcipelago che non è solo una semplice destinazione ma è una terra autentica, preziosa, capace di regalare emozioni che resteranno nel cuore”.

La suggestività dell’isola e i ringraziamenti della premier

Il Grand Hotel Resort Ma&Ma è situato in tre ettari di macchia mediterranea, a soli 150 metri dal mare della celebre località di Punta Tegge, a sud-ovest dell’isola di La Maddalena. In queste giornate di mare, la Meloni ha trascorso gran parte del tempo in gommone, con sua figlia, concedendosi di tanto in tanto nuotate, bagni, pranzi formali e passeggiate serali alla scoperta delle bellezze del territorio.

La struttura in questione predispone di vari servizi, tra cui una SPA con i suoi 800 metri quadri, che rappresenta un vero tempio del benessere. Una camera standard le cui tariffe indicate attualmente si collocano tra i 150 e 500 euro a notte, e chissà che la Meloni non abbia dormito nella Presidential Suite, un rifugio esclusivo, lussuoso e con molti comfort.

Il soggiorno sardo per lei si è concluso domenica 9 agosto, nel quale Giorgia Meloni ha voluto ringraziare i cittadini sardi per la splendida accoglienza ricevuta dichiarando a La Maddalena Tv: “Mi sono trovata molto bene qui, in un posto ricco di orgoglio, identità, e rispetto in una terra molto accogliente. Tornerò assolutamente e del resto mia figlia mi ha detto di essersi trovata bene e volerci tornare ogni anno. Si sta davvero bene qui”.