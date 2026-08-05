Daigo Piscopo annuncia il nuovo singolo “Luntano” in uscita il 14 agosto

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Una dinastia artistica che si rinnova nel cuore della musica napoletana. Venerdì 14 agosto farà il suo debutto ufficiale su tutte le piattaforme digitali “Luntano”, il nuovo e attesissimo singolo del cantautore partenopeo Daigo Piscopo, nato nello studio di registrazione Leone Produzione. Il progetto consolida lo stretto e profondo legame tra l’artista e la famiglia D’Agostino. Il fortunato singolo precedente, “Quanno succere succere”, fu infatti scritto appositamente per Daigo dal compianto Maestro Vincenzo D’Agostino, rimanendo impresso nella memoria collettiva come una delle sue ultime storiche opere.

Oggi, quella stessa sinergia prosegue con i figli del Maestro, Luigi e Carmela D’Agostino, che firmano il testo di questo nuovo capitolo musicale, impreziosito dal magistrale arrangiamento di Gianni Fiorellino, colonna portante della scena moderna.Forte di una vastissima community digitale che lo segue con costante affetto tra Instagram, TikTok e Facebook, l’artista ha già svelato i primi dettagli del brano negli studi di Radio Marte, dove è stato ospite di Gianni Simioli all’interno della nota trasmissione “La Radiazza”. Il lancio del singolo, previsto per metà agosto, sarà accompagnato in contemporanea dalla pubblicazione del videoclip ufficiale su YouTube. “Luntano è un pezzo in cui credo molto, nato dalla sinergia con professionisti straordinari che hanno saputo cucire addosso alla mia voce un abito perfetto” – dichiara Daigo Piscopo – “Lavorare con gli autori Luigi e Carmela D’Agostino, insieme a Gianni Fiorellino e alla Leone Produzione, è per me motivo di grande orgoglio e un passo importante per il mio percorso”.

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