ADL al Gran Galà: “A Dazn commentatori romanisti. In Serie A hanno paura di investire”

McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore e Napoli società dell’anno al Gran Galà del Calcio per la stagione 2024/25. Due gli azzurri nella top XI: il centrocampista scozzese e Rrahmani. Premiato Deiola per il gol più bello. Bertola miglior giovane della Serie B e Doveri miglior arbitro. Premio alla carriera per Bonucci e Chiellini. I votanti erano i calciatori stessi.

Le parole di Conte

«È un campionato molto combattuto – ha dichiarato Conte – ci sono tante squadre forti e dopo 13 giornate è difficile tracciare una classifica. Siamo tutti lì, raccolti in pochissimi punti. L’obiettivo è difendere lo scudetto nel miglior modo possibile, anche sapendo che sarà molto difficile, perché ci sono avversarie attrezzate e ambiziose. Ma noi vogliamo provarci con tutte le nostre forze».

Il tecnico azzurro ha poi commentato la scelta di concedersi una settimana di stacco dopo la gara con il Bologna, complice la pausa nazionali: «In Inghilterra è un’abitudine: ti impongono sette giorni di riposo e lo staff guida gli allenamenti. Quando giochi anche le coppe accumuli tensione, pressione e un grande dispendio di energie. Staccare serve».

Le parole di De Laurentiis

Così Aurelio De Laurentiis dal palco del Gran Galà del Calcio AIC 2025: «Se fossimo meno società chiuderemmo il campionato anzitempo, così da non far togliere energie a causa delle Nazionali. Non conta il numero delle società ma le qualità di esse, bisogna cambiare il numero delle retrocessioni, molti hanno paura di investire. In Nba non ci sono le retrocessioni e tutte le società sono miliardarie. Bisogna fare gli stati generali del calcio, con i proprietari veri delle società, che non si vedono mai. Se Dazn ci dovesse abbandonare come ha fatto in Francia, poi siamo tutti nei guai. Dazn lavora bene? Quando ci sono dei commentatori filo-romanisti non lavorano benissimo, ma andiamo avanti: non facciamo incazzare nessuno», dice il patron azzurro.

La proposta: «Bisognerebbe fare gli stati generali del calcio, così vediamo i proprietari dei fondi che non compaiono mai».

«Il tweet di ieri? Tutti quanti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti ci può essere un momento di sconforto che può contaminare la spogliatoio. Voi state minimizzando il Bologna che è una grande squadra, ha anche un grande allenatore, al quale in passato ho fatto i complimenti. Sono affezionato a Italiano e lo stimo. Sono convinto che il Napoli sia più forte dello scorso anno. Bisogna avere la possibilità di sperimentare i calciatori nuovi per capire e farli affezionare a questa maglia. Questi incidenti hanno permesso ai giocatori nuovi di mostrare le loro capacità, e sono straordinari». «Noi faremo un bellissimo campionato, ma siamo in venti e bisogna avere rispetto delle altre squadre. Siamo tutti lì e i punti fino ad ora si sono divisi. L’emozione in quanto tale non può avere dei riferimenti precisi, ti coglie e si vive in un momento. Molti credono che l’amore sia un momento. Sbagliato, è un motore straordinario e perfetto. Ci vuole una grande considerazione e senso di rispetto nel lavoro». «Neres lo avevamo anche lo scorso anno con noi. La scorsa stagione avevamo una sola competizione ed era difficile far venir fuori le caratteristiche di tutti i giocatori. Tutti possono giocare molto di più e possono mettere in mostra le loro capacità. Neres ha fatto già tre gol, rispetto ai due dello scorso anno», ha detto DeLa.

TUTTI I PREMI DEL GRAN GALÀ AIC 2024

Top 11 della stagione 2023-24

Portiere: Mile Svilar (Roma)

Difensore destro: Denzel Dumfries (Inter)

Difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)

Difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli), Tijjani Reijnders (Milan)

Attaccanti: Lautaro Martínez (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Mateo Retegui (Atalanta)

Premi individuali

Miglior giocatore assoluto: Scott McTominay (Napoli)

Miglior allenatore: Antonio Conte (Napoli)

Miglior società: SSC Napoli

Miglior arbitro: Daniele Doveri

Giovane Serie B: Nicolò Bertola (Spezia)

Legend Award: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini

Premio “Il Campo Giusto” Coldiretti: Francesco Pio Esposito (Inter)

Il gol dell’anno: Alessandro Deiola (Cagliari).