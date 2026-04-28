Tensione Adl-Conte: il Napoli si cautela tra usato sicuro e allenatori emergenti

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro della panchina del Napoli è sempre più incerto. Il rapporto tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ai minimi termini, alimentando dubbi concreti sulla permanenza del tecnico nella prossima stagione.

Secondo le indiscrezioni, la tensione sarebbe esplosa dopo alcune dichiarazioni del patron azzurro dagli Stati Uniti, in particolare sulla “fedeltà” dell’allenatore e sui rumors legati a un possibile futuro di Conte in Nazionale. Parole che non sarebbero state gradite dall’ex ct, da sempre attento alla gestione mediatica e alla compattezza dell’ambiente.

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Dall’altra parte, De Laurentiis non avrebbe apprezzato alcune scelte tecniche, ritenendo non del tutto soddisfacente il rendimento rispetto all’ingaggio importante riconosciuto all’allenatore.

I risultati di Conte e le critiche

Nonostante le tensioni, i numeri parlano a favore di Conte: nella sua esperienza a Napoli ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana, arricchendo la bacheca del club. Tuttavia, non sono mancate critiche nel corso delle stagioni, legate soprattutto al gioco e alla gestione di alcuni momenti delicati.

Toto allenatore: da Sarri a Pisacane

In caso di addio, il club starebbe già valutando diverse alternative. Tra i nomi più suggestivi c’è quello di Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro molto amato dalla piazza. Lo stesso Sarri ha recentemente definito un suo ritorno “fantacalcio”, ma secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il suo nome sarebbe presente in una lista ristretta di possibili sostituti. Prima di ogni decisione, però, il tecnico dovrebbe confrontarsi con la SS Lazio, club con cui ha ancora rapporti aperti.

Tra le opzioni più sorprendenti spunta anche Fabio Pisacane, reduce dall’esperienza positiva con il Cagliari Calcio, culminata con una salvezza ottenuta proponendo anche un calcio apprezzabile. A parlarne è stato il giornalista Paolo Bargiggia, che ha sottolineato come la scelta rappresenterebbe un atto di coraggio da parte del Napoli.

Scenario aperto

Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma il clima resta teso e il rischio di un divorzio a fine stagione è concreto. Molto dipenderà dai prossimi colloqui tra società e allenatore.

Il Napoli, intanto, osserva e valuta: il futuro della panchina azzurra è tutto da scrivere.