Elezioni a Mugnano, Mario Mauriello si candida al consiglio comunale

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Mario Mauriello sarà candidato al consiglio comunale nella lista Europa Verde a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Schiattarella. Il noto dottore mugnanese ritorna in campo dopo una lunga assenza con: “La stessa passione di sempre. Dopo dieci anni, torno a impegnarmi direttamente per Mugnano. Non è una scelta casuale, né improvvisata: è una decisione maturata nel tempo, guardando la nostra comunità, ascoltando le persone, vivendo ogni giorno il territorio. La vita, politica e personale, parla per ognuno di noi. Ho ricoperto ruoli importanti nelle istituzioni e ho contribuito a raggiungere obiettivi concreti. Non ho bisogno di elencarli: sono sotto gli occhi di tutti, visibili e tangibili. Ma più dei ruoli, conta il percorso. Ho vissuto – e continuo a vivere – in mezzo alla gente. La mia professione di medico mi ha insegnato ad ascoltare, a capire, a intervenire con responsabilità. Mi ha insegnato che dietro ogni problema c’è una persona, e che ogni persona merita attenzione e rispetto. È questo lo stesso approccio che porto in politica. Per me la politica non è un mestiere. Non è e non deve essere un modo per sbarcare il lunario. La politica è passione, è impegno, è credere davvero in quello che si fa. Oggi torno in campo con uno spirito chiaro: mettere competenza, esperienza e senso civico al servizio di Mugnano. Senza promesse irrealizzabili. Con serietà, concretezza e rispetto per tutti. Meritiamoci Mugnano“.

Elezioni Comunali, dove si vota

Si torna al voto nelle cittadine di Melito, Calvizzano, Mugnano. Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha scelto il 24 e il 25 maggio come date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Ci sono i 15 capoluoghi tra cui Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno.

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